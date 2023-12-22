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В Петербурге гидротехнические сооружения готовят к весеннему паводку
Сегодня, 15:41
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В Петербурге гидротехнические сооружения готовят к весеннему паводку

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За зиму было выполнено 43 выхода на акваторию реки Невы для борьбы с зажорами и проведения ледокольных работ.

В Петербурге наладили непрерывную эксплуатацию 130 гидротехнических сооружений, а также обеспечили безопасность семи бесхозяйных сооружений, в рамках подготовки к безаварийному пропуску воды в период весеннего паводка. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию.

В 2023 году Комитет увеличили пропускную способность на участках русел рек Каменки в Приморском районе и Лубьи в Красногвардейском. Общая протяженность составила 5,8 километра. Также был завершен капремонт гидротехнических сооружений на Кузьминском водохранилище.

За зиму было выполнено 43 выхода на акваторию реки Невы для борьбы с зажорами и проведения ледокольных работ.

Ранее на Piter.tv: Экоцентры с приёмом вторсырья откроются в Петербурге.

Фото: Комитет по природопользованию

Теги: весна, паводок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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