Видео: подъезд в жилом доме в Парголово залило водой

Лифты не будут работать в ближайшее время.

Очевидцы выложили видео потопа в доме №11 на улице Валерия Гаврилина, который, по предварительным данным, произошел 29 марта.

На кадрах видно, что пол и лифты оказались затоплены. Вода течет с верхнего этажа. В управляющей компании "Эксплуатация ГС-СПб" Piter.TV сообщили, что пока не знают деталей произошедшего. На место отправили сантехников и ждут от них информации. Лифты временно не работают. Они будут находиться на просушке.

Ранее Piter.tv рассказывал, как петербуржцы приняли пыль от очистки граффити за горячий пар в переходе на улице Седова.

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