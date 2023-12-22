В мае в Петербурге уменьшилась стоимость долгосрочной аренды жилья

Больше остальных подешевели трехкомнатные квартиры – на 10,9%, средняя ставка составила 80,2 тыс. рублей.

Средняя арендная ставка во всех форматах жилья в Петербурге в мае снизилась. Больше остальных подешевели трехкомнатные квартиры – на 10,9%, средняя ставка составила 80,2 тыс. рублей, пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на "Яндекс Аренду".

Второе место по уровню снижения средней арендной ставки заняли "двушки". Снять такую квартиру получится за 49,8 тыс. рублей, ежемесячный платеж сократился на 2,2%. "Однушка" обойдется арендаторам в 31,1 тыс. рублей. Средняя цена на квартиры-студии практически не изменилась за месяц и составила 27,5 тыс. рублей.

По словам руководителя сервиса "Яндекс Аренда" Романа Жукова, снижение арендной ставки связано с низкой активностью потенциальных квартиросъемщиков перед летом. Со второй половины июля стартует новая волна спроса.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)