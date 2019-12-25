Синоптик: ночью 7 октября из-за циклона поднимется уровень воды в Неве

Ожидается усиление ветра в южных частях региона до 15-18 м/с, а на акватории Финского залива до 20 м/с.

В Петербурге после 5 октября начнется смена атмосферных процессов, определяющих погоду в регионе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Давно уже мы не наблюдали циклонов, которые приходят с Атлантики и приносят настоящую осеннюю погоду со штормами и подъемами уровня воды в Неве и Невской губе. В предстоящую неделю целая серия циклонов с запада будет смещаться севернее Санкт-Петербурга. Александр Колесов, синоптик

Западные ветра будут приносить в Петербург тёплый воздух и дожди. Ожидается усиление ветра в южных частях региона до 15-18 м/с, а на акватории Финского залива до 20 м/с. Первый такой циклон придёт в Петербург уже 6 октября, поэтому в ночь на 7 октября ожидается сильный западный ветер и первый подъем уровня воды в Неве до метра и выше.

Также об усилении ветра в Петербурге ранее предупреждал синоптик Юрий Куткевич.

Фото: Piter.tv; Александр Колесов