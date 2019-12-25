  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ветер и дожди вернутся в Петербург к концу недели
Сегодня, 15:58
46
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ветер и дожди вернутся в Петербург к концу недели

0 0

По словам специалиста, влияние текущего циклона сходит на нет, но к концу недели к Северной столице приблизится новый циклон.

Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Петербурге ночью 4 октября. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, синоптики зафиксировали 12 мм осадков.

Усиление ветра и количества осадков ожидается в ближайшие дни, о чем "Невским Новостям" сообщил метеоролог Юрий Куткевич. По словам специалиста, влияние текущего циклона сходит на нет, но к концу недели к Северной столице приблизится новый.

Трудно сказать, когда именно, но такие усиления ветра с дождем вполне возможны под влиянием циклона.

Юрий Куткевич

Метеоролог отметил, что из-за нового циклона может усилиться юго-западный ветер, и снова будут обильные дожди. При этом воздух днём прогреется до +11...+14 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии