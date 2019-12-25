Ветер и дожди вернутся в Петербург к концу недели

По словам специалиста, влияние текущего циклона сходит на нет, но к концу недели к Северной столице приблизится новый циклон.

Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Петербурге ночью 4 октября. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, синоптики зафиксировали 12 мм осадков.

Усиление ветра и количества осадков ожидается в ближайшие дни, о чем "Невским Новостям" сообщил метеоролог Юрий Куткевич. По словам специалиста, влияние текущего циклона сходит на нет, но к концу недели к Северной столице приблизится новый.

Трудно сказать, когда именно, но такие усиления ветра с дождем вполне возможны под влиянием циклона. Юрий Куткевич

Метеоролог отметил, что из-за нового циклона может усилиться юго-западный ветер, и снова будут обильные дожди. При этом воздух днём прогреется до +11...+14 градусов.

Фото: Piter.tv