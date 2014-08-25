В Ленобласти ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных

Дети жителей Ленобласти, призванных в рамках частичной мобилизации, будут получать губернаторские стипендии.

В Ленобласти детям мобилизованных начнут выплачивать губернаторские стипендии. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Новую меру поддержки анонсировал губернатор 47 региона Александр Дрозденко. Дети жителей Ленобласти, призванных в рамках частичной мобилизации, будут получать губернаторские стипендии. Речь идёт о тех, кто учится в техникумах, колледжах и вузах.

В регионе уже действует широкий перечень мер поддержки семей, в том числе бесплатное питание для учеников 5-11 классов, льготный проезд.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти