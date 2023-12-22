В Петербурге родители старшеклассников поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников вузов

Среди студентов "за" такую идею высказались 40%, 30% выступили против.

В Петербурге 7 из 10 родителей старшеклассников поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников вузов. Об этом рассказали специалисты SuperJob.

Как выяснилось в ходе опроса, 67% петербуржцев выступают за возвращение к системе распределения молодых специалистов, 12% – против. Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (73%): "Опыт СССР доказал целесообразность этой идеи!".

Опрос родителей старшеклассников показал, что 70% из них поддерживают возвращение к системе распределения выпускников, 17% – не поддерживают.

Среди студентов "за" такую идею высказались 40%, 30% выступили против.

Также стало известно, что в Петербурге на проверку на полиграфе молодежь согласна чаще людей старшего возраста.

Фото: unsplash