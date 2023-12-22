В Петербурге на проверку на полиграфе молодежь согласна чаще людей старшего возраста

Среди петербуржцев 68% готовы пройти проверку на "детекторе лжи" при трудоустройстве.

В Петербурге на проверку на полиграфе молодёжь согласна чаще людей старшего возраста. Об этом в ходе опроса узнали специалисты SuperJob.

Целесообразными проверки на детекторе лжи назвали 38% работодателей: 2% –для всех позиций, 36% – только для определенных позиций (в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью). Так, 5% работодателей практикуют проверки на полиграфе соискателей при приеме на работу: 1% – для всех позиций, 4% – для отдельных позиций.

Среди петербуржцев 68% готовы пройти проверку на "детекторе лжи" при трудоустройстве, 20% – против подобных испытаний. Не против полиграфа чаще всего (76%) были люди до 24 лет.

Ранее петербуржцы рассказали, как они относятся к использованию нейросетей в работе.

Фото: unsplash