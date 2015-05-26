В Петербурге полицейские изъяли поддельные акцизные марки и более 74 тонн табака

Обнаружено и изъято более 360 тысяч пачек и 24 тысяч банок трубочного и кальянного табака, более 74 тонн табачного сырья, семь тысяч литров ароматизаторов. Проводится экспертиза.

В Петербурге пресекли использование поддельных акцизных марок для табачной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По подозрению в преступлении задержаны гражданин одного из зарубежных государств и две жительницы Петербурга. По факту изготовления, сбыта поддельных акцизных марок было возбуждено уголовное дело.

В местах хранения и сбыта табачной продукции были проведены обыски. Обнаружено и изъято более 360 тысяч пачек и 24 тысяч банок трубочного и кальянного табака, более 74 тонн табачного сырья, семь тысяч литров ароматизаторов, жидкости для электронных сигарет и порядка пяти тысяч специальных (акцизных) марок с признаками подделки. Предварительно установлено, что продукция сомнительного качества продавалась оптовым покупателям, а также через специализированные магазины.

Продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

Один из задержанных отправлен под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее на севере Петербурга в таунхаусах ликвидировали две плантации конопли.

Видео: МВД