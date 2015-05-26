В Петербурге полицейские изъяли поддельные акцизные марки и более 74 тонн табака

В Петербурге пресекли использование поддельных акцизных марок для табачной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По подозрению в преступлении задержаны гражданин одного из зарубежных государств и две жительницы Петербурга. По факту изготовления, сбыта поддельных акцизных марок было возбуждено уголовное дело.
В местах хранения и сбыта табачной продукции были проведены обыски. Обнаружено и изъято более 360 тысяч пачек и 24 тысяч банок трубочного и кальянного табака, более 74 тонн табачного сырья, семь тысяч литров ароматизаторов, жидкости для электронных сигарет и порядка пяти тысяч специальных (акцизных) марок с признаками подделки. Предварительно установлено, что продукция сомнительного качества продавалась оптовым покупателям, а также через специализированные магазины.
Продукция отправлена на экспертизу, по результатам которой будут приняты дальнейшие процессуальные решения.
Один из задержанных отправлен под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Ранее на севере Петербурга в таунхаусах ликвидировали две плантации конопли.
Видео: МВД
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