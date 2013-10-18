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В Петербурге задержали следователя за торговлю фальшивыми удостоверениями силовиков
Сегодня, 15:46
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kraratau27

В Петербурге задержали следователя за торговлю фальшивыми удостоверениями силовиков

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По данным ведомства, лейтенант юстиции изготовил два поддельных удостоверения сотрудника полиции, а затем продал их мужчине за 30 тыс. рублей.

В Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали следователя УМВД по Выборгскому району за изготовление и торговлю фальшивыми удостоверениями  силовиков. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. 

По данным ведомства, лейтенант юстиции изготовил два поддельных удостоверения сотрудника полиции, а затем продал их мужчине за 30 тыс. рублей. Им оказался сотрудник оперативно-разыскных мероприятий, проводимых региональным управлением ФСБ. 

В ходе обыска в квартире у правонарушителя обнаружили и изъяли порядка пятидесяти бланков для поддельных удостоверений, голограммы, а также оттиски печатей и типографическое оборудование. 

Расследование уголовного дела продолжается, а сам 27-летний следователь задержан и доставлен в отдел полиции. 

Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего следователя УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга, лейтенанта юстиции, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Изготовление и сбыт поддельных документов").

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. 

Ранее мы писали, что управляющая компания в Выборгском районе подозревается в подделке подписей собственников жилья. 

Фото: Piter.tv; пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. 

 

Теги: задержание, поддельные документы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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