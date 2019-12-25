Управляющая компания в Выборгском районе подозревается в подделке подписей собственников жилья

Подписи были подделаны для того, что сменить управляющую компанию.

Прокуратура Выборгского района установила, что смена управляющей компании в доме №10/1 на улице Кустодиева прошла незаконно. Многие собственники жилья не знали о собрании, на котором было принято решение. Об этом 9 апреля рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент дом находится под управлением ГУПРЭП "Прогресс", ранее — ОАО "Сити Сервис". Смена УК произошла в конце прошлого года по итогам "собрания" жителей дома. Однако, как оказалось, подписи в предоставленных бюллетенях им не принадлежат, а некоторые подписи в протоколе общего собрания являются поддельными.

Материалы проверки направили в районное МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка официального документа в целях его использования".

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV