Под Кингисеппом хозяин бросил капского варана замерзать на улице

Экзотическое животное не успели спасти, оно погибло.

В понедельник под Кингисеппом, на 22-ом километре напротив памятника в лесу, в десяти метрах от парковочной площадки был найден капский варан. Он был прикрыт курткой, кругом было раскидано печенье. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Варан довольно крупный, длиной почти метр, никаких признаков жизни он не подавал, но так как кругом было много печенья и куртка, выкинули животное еще живым. Очевидцы предполагают, что оставить варана мог передвижной цирк или зоопарк. Может быть, ящерица заболела, и ее решили просто не лечить.



Пока в комиссии по защите животных думали над вариантами помощи, ящерица умерла, сообщают очевидцы. От болезни или от холода, не известно.

Ранее на Piter.TV: Городские открытия: нерпенок, который считает себя человеком.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП/ ВК