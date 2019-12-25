Медик рассказал, почему опасно работать за ноутбуком лежа

Также опасно и смотреть фильмы лежа.

Работать за ноутбуком лёжа, так же как читать книгу, вредно для здоровья. Такое положение тела нефизиологично для умственной работы. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.

В положении лежа очень трудно фиксировать ноутбук в правильном положении для глаз. Также во время такой работы происходит длительная и большая нагрузка на мышцы шеи, спины и сосуды головного мозга.

При работе за ноутбуком лежа, как у детей, так и у взрослых могут возникнуть головные боли, головокружения, ухудшения зрения. Также очень распространенным является синдром сухого глаза.

Даже если человек не работает за ноутбуком, а просто смотрит сериалы, зрительная нагрузка остаётся такой же.

Медик рекомендовала во время длительной работы за компьютером делать перерывы каждые 20-30 минут. В это время нужно встать, походить и посмотреть вдаль. Во время работы нужно использовать кресло с удерживающей спинкой, ноутбук должен быть на расстоянии не менее 50 сантиметров от глаз.

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