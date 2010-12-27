Петербуржцы огорчились из-за отсутствия салюта в День России

Как выяснилось, салют не был включен в программу празднования.

В День России петербуржцы после всех дневных мероприятий ждали салют, но так его и не дождались. Толпе пришлось разойтись по домам.

Вдвойне обидно было людям, которые покупали билеты в лофты и на крыши, чтобы полюбоваться пиротехническим шоу, которое не состоялось. Все дело в том, что никакого фейерверка и не предполагалось. На сайте городской администрации была опубликована программа, где говорилось и о фестивале цветов, и об оркестрах и многих других мероприятиях, но ни слова не было о салюте. То есть в программу празднования он включен не был.

К слову, многим вместо салюта удалось увидеть бриг "Россия" с алыми парусами, который проплыл по Неве.

Фото: Piter.TV