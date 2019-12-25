Россиянам рассказали, почему исчезает интернет во время телефонного звонка

При возникновении такой проблемы изначально нужно проверить настройку "Предпочтительный тип сети".

Проблема перебоев с интернетом во время обычного звонка может быть связана как с неправильными настройками сети мобильного оператора, так и с настройками конкретного телефона. Об этом генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk Денис Петухов рассказал агентству "Прайм".

При возникновении такой проблемы нужно проверить настройку "Предпочтительный тип сети", там должно быть выбрано "4G/3G/2G авто". Еще можно попробовать обновить программное обеспечение своего телефона. Если и это не помогло, то интернет во время звонка отключается по вине оператора связи.

Например, если сетевое оборудование оператора связи, исходя из настроек, переводит звонок в сеть 2G, то в этом случае интернет-соединение гарантированно пропадает.

Ранее эксперт рассказал, как определить прослушку смартфона.

Фото: pixabay