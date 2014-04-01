В Петербурге определили победителей регионального этапа конкурса "Строймастер-2022"

Победители представят наш город на следующем этапе конкурса в Москве.

В Петербурге объявили победителей конкурса "Строймастер". Окружной этап национального конкурса проходил с 29 по 31 марта. Лучших мастеров награждали во Дворце Труда. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В рамках конкурса монтажники сооружали Т-образную каркасно-обшивную конструкцию определенных параметров. Маляры должны были подготовить под покраску угол гипсокартонной конструкции и нанести декоративную штукатурку.

Лучшим штукатуром среди профессионалов второй год подряд был признан штукатур-маляр "Инвестиционная строительная компания "НКС" Андрей Пильгун.

Лучшим по профессии "монтажник каркасно-обшивных конструкций" признали специалиста по сухому строительству Александра Фадейчева.

Первое место среди будущих профессиональных штукатуров занял Егор Лалетин, учащийся 1 курса колледжа "ПетроСтройСервис".

"Лучшим учащимся по специальности монтажник каркасно-обшивных конструкций" стал студент 3 курса колледжа "ПетроСтройСервис" Денис Гриловский.

Победители представят наш город на следующем этапе конкурса в Москве.

Ранее стало известно, что Беларусь готова увеличить поставки строительных товаров в Петербург.

Видео: портал "Строительный Петербург"