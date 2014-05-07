Беларусь готова увеличить поставки строительных товаров в Петербург

Белоруссия готова поставлять в Петербург строительные товары – от цемента до керамической плитки, сантехники и напольного покрытия, а также коммунальную технику.

Петербург и Беларусь расширяют сотрудничество в сферах экономики и культуры. В частности, Белоруссия готова поддержать стройки Северной столицы необходимыми материалами. Такое заявление сделал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко на встрече с губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Белоруссия готова поставлять в Петербург строительные товары – от цемента до керамической плитки, сантехники и напольного покрытия, а также коммунальную технику.

Россия столкнулась с сильным политическим и экономическим давлением. <…> Сегодня еще более актуальными становятся вопросы импортозамещения, национального производства, кооперации предприятий в рамках единого Союзного государства. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Строительное направление стало частью Программы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством Петербурга и Правительством Республики Беларусь на 2022-2026 годы. Документ был подписан по итогам мероприятия.

Ранее стало известно, что дисбаланс между строительством жилья и соцобъектов в Петербурге сокращается.

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