В Петербурге готовятся проводить ПМЭФ-2022 в гибридном формате

Форум пройдет в Петербурге в 25-й раз.

Петербургские власти совместно с федеральными прорабатывают повестку Санкт-Петербургского международного экономического форума в 2022 году. Для проведения мероприятия вновь выбрали площадку "Экспофорума". Об этом губернатор Александр Беглов сообщил "РИА Новости".

По словам градоначальника, площадка "доказала свою готовность к эффективной работе в условиях пандемии".

В ближайшие три года проведем у себя не только ПМЭФ, но также Международный Арктический форум, Международный конгресс математиков, Всемирный энергетический конгресс, Петербургский международный газовый форум, Европейский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Александр Беглов.

Скорее всего, гибридный формат проведения мероприятий останется. Это означает, что часть событий пройдет офлайн, а часть — онлайн.

ПМЭФ планируют провести 15-18 июня. В 2021 году для участия в форуме нужно было регулярно тестироваться на коронавирус.

Всего Петербург провел более 500 деловых международных мероприятий в 2021 году.

Фото: Piter.TV