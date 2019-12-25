В Петербурге к зимнему сезону планируется закупить 1160 коммунальных машин

Технику поставят на баланс государственных бюджетных учреждений.

В Петербурге к зимнему сезону планируется централизованно закупить 1160 коммунальных машин. На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства было принято решение наделить Жилищный комитет полномочием по централизованной закупке техники, которая будет использоваться бюджетными учреждениями. Именно на них в 2023 году будет возложена уборка внутриквартальных территорий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Площадь внутриквартальных территорий общего пользования (включая проезды) в Петербурге более 55 млн кв. метров. В прошлом году для их уборки было задействовано 49 подрядчиков. Из-за многочисленных недостатков подрядчиков был предусмотрен уход от контрактной системы уборки внутриквартальных территорий и проездов. Их будут обслуживать государственные бюджетные организации.

Планируется приобрести 1160 коммунальных машин и 616 комплектов навесного оборудования. Технику поставят на баланс государственных бюджетных учреждений. Это будут машины российской или белорусской сборки.

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Фото: Piter.tv