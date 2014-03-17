В Петербурге уже перевыполнили план по строительству жилья в 2023 году

За январь-октябрь 2023 года объем ввода квартир увеличился на 2,5%.

Петербург перевыполнил план по вводу жилья на 2023 год, установленный Минстроем РФ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом в своём Telegram-канале рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко.

Как отметил портал "Строительный Петербург", плановое значение на 2023 год – 2 771,0 тысяч м2 жилья. По состоянию на 1 ноября, в Петербурге введено в эксплуатацию 2 784,0 тысяч м2 жилья – 100,5% от планового объема ввода на данный год.

За январь-октябрь 2023 года объем ввода квартир увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее мы писали, что в октябре в Петербурге ввели более 131 тыс. "квадратов" жилья.

Фото: Piter.tv