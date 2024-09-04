Министр спорта Дегтярев призвал вернуть пиво на стадионы

По мысли чиновника, возобновление продаж алкоголя принесет дополнительные средства на развитие спорта в России.

Министр спорта России Михаил Дегтярев призвал возобновить продажу алкогольных напитков на стадионах во время спортивных мероприятий, – его слова передает "Интерфакс".

По соображению чиновника, продажа пива на матче – это не только часть культуры болельщиков, но и дополнительные средства для развития спорта в стране.

У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища. Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, они не спортсмены, они болельщики. Если человек хочет выпить, он делает кассу кому? Близлежащему магазину и ларьку. Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения – это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание стадионов и спортобъектов. Михаил Дегтярев, министр спорта России

В качестве примера положительного влияния продаж пива Дегтярев привел Чемпионат мира 2018, когда власти временно разрешили продажу алкоголя на матчах. По словам чиновника, атмосфера тогда была хорошая, "инцидентов не было".

Напомним, что продажа пива на стадионах в России была запрещена еще в 2005-м году. Не упомянутым Михаилом Дегтяревым исключением также были матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Ранее, напомним, Михаила Дегтярева исключили из санкционного списка Швейцарии.

Фото: Piter.TV