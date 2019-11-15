Эксперты прокомментировали обращение Зюганова к Путину

Для этого КПРФ провела пресс-конференцию.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали обращение лидера КПРФ Геннадия Зюганова к Владимиру Путину.

Зюганов написал о том, что в России идет "фашитизация", а именно "силовые способы расправы с оппозицией, рейдерские грязные захваты народных предприятий, пенсионные лживые, людоедские реформы, дикие поборы, несметные налоги". Эксперты отметили, что подобные письма политик пишет регулярно, особенно в преддверии выборов. Зюганов призывает вспомнить заслуги КПСС и обращает внимание на нынешнюю программу КПРФ. Эксперты считают, что таким образом коммунисты пытаются привлечь внимание к своей программе.

Более подробнее об обращении можно узнать здесь.

Фото: официальный сайт КПРФ