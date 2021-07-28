Зюганов призвал Путину сделать выбор между "социализацией" и "фашистизацией"

По его словам, история не знает других примеров.

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением, что у государства есть два пути дальнейшего развития. Об этом пишет издание РБК.

Причиной такого обращения стало снятие ЦИК с выборов в Государственную Думу кандидата от политического объединения Павла Грудинина.

Вопрос стоит жестче, он стоит о выборе. Я сейчас официально обращаюсь к президенту страны Путину. У вас, Владимир Владимирович, в данной ситуации всего два выбора: или социализация жизни, или фашистизация ее. История не знает других примеров. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Он уточнил, что под "фашистизацией" понимается силовые расправы с оппозицией, некоторые реформы, большие налоги, а также беспомощность власти в регулировании цен на продукты. Зюганов подчеркнул, что при такой политике усиливается недовольство граждан.

Глава КПРФ призвал российского лидера организовать честные выборы в Государственную Думу, однако Зюганов отметил, что произошедшее с Грудининым показывает невозможность этого.

Ранее Зюганов заявил, что Россия должна безотлагательно признать ДНР и ЛНР. Политический деятель уточнил, что государство должно решительно обеспечивать безопасность соотечественников за границей, а также провести программу, которая широко откроет двери для возвращения этих людей домой.

Видео: Youtube/Красная Линия