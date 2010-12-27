Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Певица SIA обхитрила кибермошенников и выложила свои интимные фото раньше них
Сегодня, 18:03
0
nadiputintseva
266

Певица SIA обхитрила кибермошенников и выложила свои интимные фото раньше них

0
 
 

SIA выставила обнаженную фотографию с подписью: "Рождество каждый день!"

Очередная волна кибермошенников обрушилась на мировых знаменитостей. Хакеры взломали облачные хранилища и похитили откровенные фото звезд, но певица SIA, наткнувшись на сообщение о продаже ее фотографий,  решила сделать неожиданный для мошенников ход.

Австралийская исполнительница Сия Кейт Ферлер, решила опередить хакеров и сама выложила на странице в twitter свой вид сзади, продемонстрировав свою пятую точку без каких либо фильтров.

Известно, что папарацци, каким-то образом получившие интимные фото знаменитости  во время отдыха у бассейна, начали рассылать фанатам сообщения, в которых предлагали купить еще 14 фото без водяных знаков. Вероятно, кто-то из получивших подобное сообщение, сообщил об этом певице.

SIA решила подпортить заработок мошенников на ее частной жизни и выставила откровенное фото совершенно бесплатно.

Кто-то, по-видимому, пытается продать мои обнаженные фотографии моим  поклонникам. Сохраните свои деньги, здесь это бесплатно. Каждый день - Рождество!

SIA

Стоит отметить, что решительный поступок популярной певицы получил множество положительных отзывов от фанатов. 

Фото: SIA

Теги: sia , интимные фото звезд , новости мира
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5