Появилась петиция за перенос похорон Владимира Жириновского из Москвы в Петербург

Как написал автор петиции, Петербург отлично подходит Жириновскому по своему бунтарскому духу.

Политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Однако с этим оказались не согласны некоторые петербуржцы. На сайте Change.org появилась петиция с предложением похоронить политика в районе кладбищ Александро-Невской лавры. На петицию обратило внимание издание "МК в Питере".

Как написал автор петиции, Петербург отлично подходит Жириновскому по своему бунтарскому духу. Также, лидер ЛДПР, по его мнению, всегда хотел поддержать всю Россию, а не только Москву.

В районе кладбищ Александро-Невской лавры похоронены Михаил Ломоносов, Сергей Витте, Галина Старовойтова, Анатолий Собчак.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский