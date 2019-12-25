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Появилась петиция за перенос похорон Владимира Жириновского из Москвы в Петербург
Сегодня, 16:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Появилась петиция за перенос похорон Владимира Жириновского из Москвы в Петербург

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Как написал автор петиции, Петербург отлично подходит Жириновскому по своему бунтарскому духу.

Политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля после продолжительной болезни. Его похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Однако с этим оказались не согласны некоторые петербуржцы. На сайте Change.org появилась петиция с предложением похоронить политика в районе кладбищ Александро-Невской лавры. На петицию обратило внимание издание "МК в Питере".

Как написал автор петиции, Петербург отлично подходит Жириновскому по своему бунтарскому духу. Также, лидер ЛДПР, по его мнению, всегда хотел поддержать всю Россию, а не только Москву.

В районе кладбищ Александро-Невской лавры похоронены Михаил Ломоносов, Сергей Витте, Галина Старовойтова, Анатолий Собчак.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский

Теги: владимир жириновский, петиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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