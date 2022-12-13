Петербурженке, упавшей на гололёде, выплатят 270 тысяч рублей

Она получила травмы и переломы.

Петербурженке, упавшей на гололеде в январе 2022 года, выплатят 270 тысяч рублей. Об этом сообщила городская прокуратура.

Установлено, что днем 21 января 2022 года женщина поскользнулась и упала на придомовой территории на Среднем пр. В.О., д. 27. Она получила травмы и переломы.

Проверка показала, что сотрудники ООО "УК МИР" не очистили территорию от снега и льда, не обработали её песком или иной смесью.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда. В пользу пострадавшей взысканы 270 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv