Петербурженка заявила, что муж натравил на неё ротвейлера

Она находится в больнице с множественными укусами.

Петербурженка попала в больницу после того, как её сильно покусала собака. Женщина заявила, что муж натравил на неё ротвейлера. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу вечером 30 августа поступила 52-летняя жительница СНТ "Торики". У неё диагностировали укушенную рану левого плеча, левого бедра, левого предплечья, укушенные ссадины левой подвздошной области, правого плеча, ушиб левой молочной железы.

По словам пострадавшей, муж натравил на неё ротвейлера. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Прокуратура Петербурга добивается взыскания 2 млн рублей в пользу девочки, покусанной питбулем.

Фото: pxhere