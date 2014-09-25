Петербурженка обвинила знакомого в изнасиловании

При этом, по словам девушки, она предупреждала своего знакомого, что болеет ВИЧ.

Петербурженка заявила на знакомого, который изнасиловал её после совместного распития алкогольных напитков. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 18-летняя петербурженка. Она сообщила, что находится в квартире своего знакомого, который изнасиловал её после совместного застолья. При этом, по словам девушки, она предупреждала своего знакомого, что болеет ВИЧ.

В указанной квартире в состоянии алкогольного опьянения был задержан 23-летний подозреваемый. Он после опроса был отпущен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге за 11 месяцев 2022 года было выявлено 1150 случаев ВИЧ-инфекции.

Фото: Piter.tv