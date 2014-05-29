В Петербурге 33-летняя женщина родила девятого ребенка

В этот раз она родила дома, так как доехать до роддома она просто не успела. После родов дома маму с новорождённой медики доставили в роддом №10.

Из родильного дома №10 выписали 33-летнюю петербурженку Лилию Галямину, которая родила девятого ребенка. В этот раз она родила дома, так как доехать до роддома она просто не успела: принимать роды пришлось фельдшеру подстанции скорой помощи Андрею Кочагову. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Девочка появилась на свет весом 3540 граммов, длиной 50 сантиметров. После родов дома маму с новорождённой медики доставили в роддом №10. Уже через несколько дней они обе были торжественно выписаны домой.

Поздравить многодетных родителей приехали замглавы администрации Петродворцового района Елена Щербина и фельдшер Андрей Кочагов. Он, как оказалось, уже не впервые принимает роды на дому – в его практике это четвертые роды.

В январе 2022 года в роддоме на Тамбасова 33-летняя петербурженка родила десятого ребенка.

Видео: Комздрав Спб