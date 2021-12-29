В роддоме на Тамбасова 33-летняя петербурженка родила десятого ребенка

Старшему ребёнку женщины 16 лет.

В среду утром, 12 января, в роддоме на Тамбасова в Петербурге 33-летняя женщина родила десятого ребёнка. Малютку весом 3,8 кг и ростом 53 см назвали Игорь.

Семья живет в 5-комнатной квартире в Калининском районе, которую ей предоставило государство. Старшему ребёнку женщины 16 лет.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 10 – одно из крупнейших профильных медицинских учреждений Петербурга. Ежегодно здесь рождается более 6,5 тысяч детей. С 2020 года на базе учреждения реализуется медико-социальный проект "Многодетная беременная". В прошлом году участие в ней приняли более 100 беременных.

Ранее стала известна очередность закрытия роддомов Петербурга в 2022 году. Первым закроется роддом №1. Всего закроют 12 отделений и роддомов.

Видео: Telegram / комздрав Спб

