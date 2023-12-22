Петербурженка подменила золотые сережки на бижутерию в пункте выдачи заказов

Похищенные золотые сережки девушка продала на сайте бесплатных объявлений.

Петербурженка предстанет перед судом за то, что подменила золотые сережки на бижутерию в пункте выдачи заказов. Об этом рассказали в прокуратуре Кронштадтского района.

По версии дознания, 27-летняя петербурженка заказала в популярном интернет-магазине ювелирные украшения. Приняв заказ в пункте выдачи товаров в Кронштадте, она 23 октября 2023 года во время примерки поменяла золотые сережки на внешне похожую бижутерию, а затем отказалась от покупки.

Работник маркетплейса, введенный в заблуждение, оформил отказ, в результате чего гражданка завладела драгоценностями стоимостью более 15 тысяч рублей.

Похищенные золотые сережки девушка продала на сайте бесплатных объявлений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: unsplash