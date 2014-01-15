Петербуржец украл пожертвования из церкви на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
На месте происшествия полицией был задержан 46-летний петербуржец, который открыто похитил денежные средства с церковной кружки. Сумма ущерба 3 555 рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим..
На прошлой неделе клирик Валаамского монастыря Александр Точилов ушел из жизни.
Фото: Piter.tv
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