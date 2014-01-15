Подозреваемый был неоднократно судим.

Петербуржец украл пожертвования из церкви на Большом Сампсониевском проспекте. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

На месте происшествия полицией был задержан 46-летний петербуржец, который открыто похитил денежные средства с церковной кружки. Сумма ущерба 3 555 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был неоднократно судим..

На прошлой неделе клирик Валаамского монастыря Александр Точилов ушел из жизни.

Фото: Piter.tv