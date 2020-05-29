Клирик Валаамского монастыря Александр Точилов ушел на 68-м году жизни

С подворьем протоирей был связан около 20 лет.

Клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря протоиерей Александр Точилов ушел из жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Об этом 20-го июля сообщила пресс-служба подворья.

Александра Точилова не стало 17-го июля, ему было 67 лет.

Служитель церкви родился 29 сентября 1953-го года в Йошкар-Оле. В 1977-м году окончил Академию художеств им. И.Е. Репина. Он занимался живописью, реставрацией росписей в храмах и монастырях, преподавал.

В 1997-м году был рукоположен в диаконы, после чего начал служить в церкви в Псковской области. Позже закончил Духовную Семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию.

Александр Точилов вел очень широкую деятельность: преподавал в Воскресной школе для взрослых, служил молебны, панихиды, совершал исповедь, сопровождал паломников в Валаамском монастыре, ездил на Святую Землю за Благодатным Огнем, вел миссионерскую деятельность среди творческой интеллигенции.

Фото: сайт Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря