Он рассказал о группе татар, которые согласились оказать протоиерею юридическую помощь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов поблагодарил мусульман за поддержку. Об этом религиозный деятель на собственном сайте. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выразил благодарность мусульманским верующим за предложенную юридическую поддержку.

Напомним, что в обществе поднялась "новая волна" негатива против протоиерея Смирнова после его высказываний. Протоиерей заявил, что из его частных слов некоторые лица сделали "скандальный продукт". Тогда Дмитрий Смирнов заявил, что если православное сообщество не сможет его защитить, то он будет вынужден обратиться за помощью к мусульманам.

И тут же, может быть на следующий день, ко мне обратилась группа юристов, татар-мусульман, которые сказали: "Мы всегда готовы". Сердечно благодарен всей нашей умме Дмитрий Смирнов, протоиерей

Протоиерей добавил, что его блог смотрят на территории Узбекистана, Ирана, Таджикистана, Турции. Он заметил, что из данных стран ему поступали предложения "приехать и выступить".

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие.