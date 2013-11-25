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На территории Валаамского монастыря произошел пожар

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Огонь не могут потушить уже 16 часов.

На территории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря произошел пожар. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по региону. Известно, в ликвидации возгорания были задействованы не только представители экстренного ведомства, но и добровольцы, а также представители подкрепления из Сортавалы. В Telegram-канале монастыря уточнили, что пламя распространилось по техническим помещениям. 

16 часов уже горят помещения автодорожников. Пожар вроде бы локализован. Данных о пострадавших пока нет

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По словам игумена, для пожарных главной задачей было не допустить распространения пламени на соседнее здание, в котором располагается водопроводный дом". Этот объект считается объектом культурного наследия.

В Луганске на газораспределительном узле произошел взрыв.

Видео: Telegram / Валаамский монастырь

Теги: валаамский монастырь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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