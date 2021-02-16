Пострадавших или погибших нет.

В Луганске на газораспределительном узле произошел взрыв. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства Луганскинформцентр со ссылкой на заявление местных представителей ГУ МЧС. Экстренные службы утром 16 февраля ликвидировали пожар, который последовал за взрывом на востоке города. На месте происшествия продолжают работу специалисты.

Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице Вторая Беломорская. Высота пламени достигает 20 м публикация Луганскинформцентр

Госпредприятие"Луганскгаз" уточнило, что все работы ведутся без отключения потребителей от газоснабжения. В экстренном ведомстве объяснили, что временно был обесточен ряд объектов. Перекрывается подача голубого топлива через участок поврежденного трубопровода. Известно, что взрыв зафиксирован на улице Вторая Беломорская.

На позициях ВСУ у Луганского и Орехово прогремели взрывы.

Видео: ВК/ЛУГАНСК 1 НОВОСТИ | ЛНР