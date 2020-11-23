На позициях ВСУ у Луганского и Орехово прогремели взрывы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель самопровозглашенной Луганской народной республики из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. По данным чиновника, взрывы зафиксированы на линии соприкосновения.
На подконтрольной вооруженным формированиям территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств на подконтрольных Киеву пунктах
сообщение СЦКК ЛНР
Также в пресс-службе Народной милиции ЛНР объяснили, что взрывы на территории произошли в результате проведения украинскими военными инженерно-саперных работ. Третий взрыв на Донбассе замечен около поселка Золотое-4.
Зеленский с дипломатами G7 прибыл в Донбасс для переговоров с военными.
Фото: Youtube/Народная милиция ЛНР
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