  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На позициях ВСУ у Луганского и Орехово прогремели взрывы
Сегодня, 14:33
120
lesjasap

На позициях ВСУ у Луганского и Орехово прогремели взрывы

0 0

Об этом рассказали представители ЛНР в СЦКК и Народной милиции.

На позициях ВСУ у Луганского и Орехово прогремели взрывы. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель самопровозглашенной Луганской народной республики из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. По данным чиновника, взрывы зафиксированы на линии соприкосновения.

На подконтрольной вооруженным формированиям территории продолжают фиксироваться подрывы минно-взрывных устройств на подконтрольных Киеву пунктах

сообщение СЦКК ЛНР

Также в пресс-службе Народной милиции ЛНР объяснили, что взрывы на территории произошли в результате проведения украинскими военными инженерно-саперных работ. Третий взрыв на Донбассе замечен около поселка Золотое-4.

Зеленский с дипломатами G7 прибыл в Донбасс для переговоров с военными.

Фото: Youtube/Народная милиция ЛНР

Теги: всу, донбасс, лнр, луганское, орехово
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Шубина Викторина
Сегодня 15:02

Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----  http://srt.vg/vpoiske

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии