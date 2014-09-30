Ушёл из жизни священник Валаамского монастыря Мефодий

Архимандрит умер в возрасте 60 лет, по предварительной информации, от коронавируса.

Стало известно, что из жизни ушёл насельник Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря архимандрит Мефодий. Об этом 22 июля представители монастыря сообщили на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего собрата нашего отца Мефодия, прости ему вся вольная согрешения и невольная и даруй ему Царствие Небесное! пресс-служба монастыря

Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился 16 февраля 1961 года в Восточной Македонии в православной семье. Священник с детства увлекался творчеством русских писателей, художников и композиторов. Однако для себя он выбрал далеко не творческий путь. В 1984 году Мефодий окончил институт в Скопье (столица Северной Македонии), отучившись на строительного инженера. Но и по строительной "дорожке" священник не пошел. В 1991 году Венко избрал путь монашества.

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Фото: ВКонтакте / Валаамский монастырь