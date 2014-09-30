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Ушёл из жизни священник Валаамского монастыря Мефодий
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Ушёл из жизни священник Валаамского монастыря Мефодий

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Архимандрит умер в возрасте 60 лет, по предварительной информации, от коронавируса.

Стало известно, что из жизни ушёл насельник Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря архимандрит Мефодий. Об этом 22 июля представители монастыря сообщили на своей странице в социальной сети ВКонтакте. 

Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Твоего собрата нашего отца Мефодия, прости ему вся вольная согрешения и невольная и даруй ему Царствие Небесное!

пресс-служба монастыря

Архимандрит Мефодий (Венко Петров) родился 16 февраля 1961 года в Восточной Македонии  в православной семье. Священник с детства увлекался творчеством русских писателей, художников и композиторов. Однако для себя он выбрал далеко не творческий путь. В 1984 году Мефодий окончил  институт в Скопье (столица Северной Македонии), отучившись на строительного инженера. Но и по строительной "дорожке" священник не пошел. В 1991 году Венко избрал путь монашества.

Ранее мы писали, что в Петербурге умер ученый в области термоядерной энергетики Василий Глухих.

Фото: ВКонтакте / Валаамский монастырь

Теги: валаамский монастырь, мефодий, смерть
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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