Петербуржец рассказал, почему оценил стоимость городка Lego в миллион

Молодой человек собирал конструктор с самого рождения.

Петербуржец Артем, который продает город Lego на Avito за миллион рублей, рассказал, почему решил установить такую цену.

Молодой человек подсчитал примерную себестоимость всех наборов и учел их редкость. Он собирал Lego с самого рождения, в этом году парень оканчивает школу, узнал "Петербургский дневник". В коллекции есть тематические наборы, например, Хогвартс-экспресс, "Охотники за привидениями", колесо обозрения и другие.

На сайте объявлений Артем видел подобные коллекции и с ценой в 4,5 млн рублей, но постеснялся ставить такую цену. Предложения о покупке уже поступают.

Позвонила женщина и сказала, что покупает. Но потом скинула объявление, где Lego продают мешками на развес намного дешевле. Это совсем не то, там нет наборов и структуры. поделился петербуржец.

Сейчас он решил продавать городок из-за переезда, но на новом месте, если продажа состоится, планирует вернуться к хобби.

Фото: Avito