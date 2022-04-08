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Петербуржец рассказал, почему оценил стоимость городка Lego в миллион
Сегодня, 13:48
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Петербуржец рассказал, почему оценил стоимость городка Lego в миллион

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Молодой человек собирал конструктор с самого рождения.

Петербуржец Артем, который продает город Lego на Avito за миллион рублей, рассказал, почему решил установить такую цену.

Молодой человек подсчитал примерную себестоимость всех наборов и учел их редкость. Он собирал Lego с самого рождения, в этом году парень оканчивает школу, узнал "Петербургский дневник". В коллекции есть тематические наборы, например, Хогвартс-экспресс, "Охотники за привидениями", колесо обозрения и другие. 

На сайте объявлений Артем видел подобные коллекции и с ценой в 4,5 млн рублей, но постеснялся ставить такую цену. Предложения о покупке уже поступают. 

Позвонила женщина и сказала, что покупает. Но потом скинула объявление, где Lego продают мешками на развес намного дешевле. Это совсем не то, там нет наборов и структуры.

поделился петербуржец. 

Сейчас он решил продавать городок из-за переезда, но на новом месте, если продажа состоится, планирует вернуться к хобби. 

Фото: Avito

Теги: lego, продажа, хобби
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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