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В Петербурге мужчина продает "город" из Lego за 1,1 млн рублей, который собирал 17 лет
Сегодня, 20:44
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мужчина продает "город" из Lego за 1,1 млн рублей, который собирал 17 лет

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В заявлении он указал, что продает город целиком, и все коробки и инструкции от больших наборов также в наличии. 

На "Авито" петербуржец выставил объявление о продаже "города" из Lego. Мужчина оценил стоимость редких наборов в 8500 евро или 1,1 млн рублей. Эту коллекцию он собирал 17 лет.

В городе есть набор "Гарри Поттер", много старинного Lego City, банк и ресторан, а также эксклюзивные полибэги. В заявлении он указал, что продает город целиком, и все коробки и инструкции от больших наборов также в наличии. 

Как рассказал петербуржец, цена низкая из-за срочного переезда.

Фото: Avito
 

Теги: авито, город, лего, наборы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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