В Петербурге мужчина продает "город" из Lego за 1,1 млн рублей, который собирал 17 лет

В заявлении он указал, что продает город целиком, и все коробки и инструкции от больших наборов также в наличии.

На "Авито" петербуржец выставил объявление о продаже "города" из Lego. Мужчина оценил стоимость редких наборов в 8500 евро или 1,1 млн рублей. Эту коллекцию он собирал 17 лет.

В городе есть набор "Гарри Поттер", много старинного Lego City, банк и ресторан, а также эксклюзивные полибэги. В заявлении он указал, что продает город целиком, и все коробки и инструкции от больших наборов также в наличии.

Как рассказал петербуржец, цена низкая из-за срочного переезда.

Фото: Avito

