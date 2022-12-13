Петербуржец не смог забрать после ремонта Lamborghini, так как его продали через ломбард

Инцидент произошёл ещё в 2014-2015 году. Но с заявлением мужчина обратился только сейчас.

Петербуржец обратился в полицию из-за того, что в 2015 году был продан его Lamborghini, оставленный на ремонт. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 40-летнего петербуржца, в 2014 году он передал свой Lamborghini LM002 1994 года выпуска малознакому Н. на ремонт и хранение. В 2015 году он узнал, что его автомобиль был продан ломбардом "Невский".

Сумма ущерба составляет 8 735 000 рублей. Ранее мужчина в полицию не обращался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале были задержаны подозреваемые в угоне Mitsubishi Outlander в Шушарах.

Фото: unsplash.com (Adrian N)