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Петербуржец не смог забрать после ремонта Lamborghini, так как его продали через ломбард
Сегодня, 9:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец не смог забрать после ремонта Lamborghini, так как его продали через ломбард

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Инцидент произошёл ещё в 2014-2015 году. Но с заявлением мужчина обратился только сейчас.

Петербуржец обратился в полицию из-за того, что в 2015 году был продан его Lamborghini, оставленный на ремонт. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 40-летнего петербуржца, в 2014 году он передал свой Lamborghini LM002 1994 года выпуска малознакому Н. на ремонт и хранение. В 2015 году он узнал, что его автомобиль был продан ломбардом "Невский".

Сумма ущерба составляет 8 735 000 рублей. Ранее мужчина в полицию не обращался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале были задержаны подозреваемые в угоне Mitsubishi Outlander в Шушарах.

Фото: unsplash.com (Adrian N)

Теги: lamborghini
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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