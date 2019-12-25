Петербуржца в конце июля госпитализировали с инсультом.

Петербуржец по возвращении из больницы нашел в своей квартире труп знакомого. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился 66-летний хозяин квартиры на проспекте Просвещения. Он пояснил, что 27 июля его госпитализировали в Елизаветинскую больницу с инсультом. Входная дверь квартиры оставалась открытой.

Петербуржец 4 августа около часа дня вернулся домой, но входная дверь в квартиру была заперта изнутри. Отжав входную дверь, он обнаружил в квартире труп своего 56-летнего знакомого с синяками на опухшем лице.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Недавно в Гатчине женщина выкинула в мусорный контейнер труп новорожденного ребенка.

Фото: Piter.tv