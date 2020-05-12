Петербуржец убил тестя во время скандала на Партизана Германа

Сотрудники полиции нашли в квартире труп 66-летнего мужчины.

Скандал в квартире дома 39 по улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге закончился смертью. Полиция Красносельского района, приехав на вызов, обнаружила труп 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Предварительно было установлено, что к преступлению может быть причастен 46-летний сожитель дочери погибшего, который незадолго до происшествия пришел в квартиру пьяным и учинил скандал, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, всё случилось накануне вечером, 21 июня. В полицию сообщила дочь погибшего, которая в тот момент, по ее словам, испугавшись, убежала из дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция проводит проверку после смертельного ДТП на 2 километре автодороги "Старополье-Осьмино" в Ленинградской области. Там столкнулись грузовой автомобиль и мотоциклист.

Фото: Piter.TV