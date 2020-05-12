Полиция разняла пьяных оппонентов на 1-ой Советской улице

Ссора вспыхнула на бытовой почве.

В понедельник, 11 мая, полиция пресекла конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами на 1-ой Советской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Около шести часов вечера стражам порядка сообщили о потасовке у дома №5 по упомянутой улице. Прибывшие на место полицейские пресекли разрастающийся конфликт между тремя петербуржцами 31, 33 и 34 лет, пьяных оппонентов доставили в полицейский отдел. Как выяснилось, ссора вспыхнула на бытовой почве.



В отношении двух мужчин составили административные протоколы о мелком хулиганстве, всех троих позднее отпустили после профилактической беседы и оплаты штрафа.

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Фото: Piter.TV