Азербайджанец порезал брата во время пьяной ссоры в Сестрорецке

Потерпевшего увезли в больницу с колото-резаными ранениями правой ягодицы.

Вечером 17 февраля в полицию Сестрорецка поступило сообщение о пьяной братской ссоре возле дома №9 на улице Володарского. В ходе конфликта один брат ударил другого ножом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали стражи порядка. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний неработающий гражданин республики Азербайджан. Ссора между братьями возникла во время совместного распития спиртных напитков. Задержанный схватил нож и ударил им 24-летнего родственника.

В результате потерпевший получил травмы средней степени тяжести. Его увезли в больницу с колото-резаными ранениями правой ягодицы.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выбора меры пресечения.

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Фото: Piter.TV