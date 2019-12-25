У пострадавшего изрезана спина, задеты внутренние органы.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что бомж устроил поножовщину в петербургском салоне красоты. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Инцидент произошел на проспекте КИМа в Василеостровском районе. Нападавший сам сообщил полицейским о поножовщине. Как оказалось, двое бездомных делали ремонт в салоне красоты. Во время "перерыва" они распивали спиртные напитки и поссорились. Один из бездомных схватил нож и нанес своему собутыльнику множественные колото-резанные ранения. Пострадавшего увезли в больницу.

Правоохранители составили административный протокол по статье за мелкое хулиганство.

Ранее мы сообщали о том, что скрывающийся от полицейской погони "Хендай" врезался в бордюр на Комендантском.

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