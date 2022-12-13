Петербуржец хотел купить валюту с рук и лишился 700 тысяч рублей

"Продавец" силой забрал у него деньги.

Петербуржец хотел купить иностранную валюту с рук, но в итоге оказался без 700 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Как рассказал пострадавший, 24 января около 22:00 в его автомобиле неизвестный мужчина, применив физическую силу, похитил у него 700 тысяч рублей. С неизвестным заявитель познакомился в Telegram для покупки иностранной валюты.

Приметы преступника: мужчина на вид 20-23 года, рост 180-190 см, нормального телосложения, волосы короткие темно-русого цвета, многочисленные прыщи на лице. Одет в зимний пуховик черного цвета, спортивные штаны темного цвета, кроссовки белого цвета, вязаную шапку.

Возбуждено уголовное дело по п. "г, д" ч.2 ст.161 УК РФ (Грабёж).

Также на Асафьева пассажир приставил нож к горлу таксиста и украл 11 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv