В Петербурге мужчина выпрыгнул из окна 5 этажа, спасаясь от собутыльников с ножами

Пострадавший с ножевыми ранениями был госпитализирован.

Ночью 16 июня мужчине пришлось спасаться от собутыльников бегством через окно. На помощь ему пришли соседи. Об этом стало известно Piter.tv.

Жителей дома 25 корпус 1 по проспекту Косыгина ночью разбудили крики о помощи. За окном на дереве они увидели окровавленного мужчину. Пострадавший с ножевыми ранениями был госпитализирован.

Дело в том, что мужчина пригласил в гости двух товарищей – 26-летнего гражданина Таджикистана и 21-летнего земляка из Узбекистана. Они выпивали, а потом произошел спор, в ходе которого гости с ножами напали на хозяина квартиры. Ему пришлось прыгать из окна пятого этажа, он смог зацепиться за дерево.

Его предполагаемых обидчиков задержали недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее петербуржец насмерть сбил человека и сжёг свой автомобиль.

Фото: Piter.tv