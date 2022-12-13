Петербуржец 3 месяца проведёт в колонии за избиение матери лыжами

Мужчина взят под стражу в зале суда немедленно.

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении петербуржца В., который лыжами избил свою мать. Подробностями поделились в объединённой пресс-службе городских судов.

В июне 2022 года в квартире на проспекте Славы В. во время конфликта со своей матерью избил её двумя лыжами. Причинённые женщине повреждения расцениваются как вред здоровью средней тяжести.

Судом было установлено, что мужчина вину признал, раскаялся. Ранее он был судим, на учетах не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации в Петербурге, а также имеет хроническое заболевание и третью группу инвалидности.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяца. По совокупности с приговором Фрунзенского районного суда от 12 декабря 2022 года – 3 месяца в колонии общего режима со штрафом в размере 13 000 рублей.

Мужчина взят под стражу в зале суда немедленно.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в нападении на петербуржца у метро "Звёздная".

Фото: pxhere.com