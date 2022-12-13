Полицейские задержали подозреваемого в нападении на петербуржца у метро "Звёздная"

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские Московского района задержали подозреваемого в нападении на петербуржца у станции метро "Звёздная". Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 февраля около 02:15 поступило сообщение от 39-летней женщины о том, что у станции метро "Звёздная" избили её 39-летнего мужа. Правоохранителями было установлено, что около 01:50 в одном из ночных клубов между супругами произошел словесный конфликт, который продолжился на улице. Около 02:00 у дома 3 по улице Звёздная к супругам подошли четверо неизвестных, один из которых ударил рукой в голову мужчину, после чего злоумышленники скрылись. В результате удара петербуржец получил множественные травмы головы и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). У дома по улице Ковалевской в качестве подозреваемого был задержан 33-летний неработающий житель Московского района. Продолжается расследование.

Ранее в Ленобласти во время задержания дачный вор напал на полицейского с ножом.

Видео: МВД